Итак, президентом Франции по итогам второго тура выборов стал Эммануэль Макрон. Его уже успела поздравить с победой конкурент – Марин Ле Пен. Вовсю ликуют в Армении, ведь именно Макрона армянская диаспора назвала «своим» кандидатом. Впрочем, это не удивительно, ведь о победе Макрона свидетельствовали и данные социологических исследований, да и все эксперты были единодушны: Ле Пен не могла выиграть. В этой ситуации армянская община Франции просто сделала ставку на фаворита.

К примеру, Координационный совет армянских организаций Франции еще несколько дней назад выразил поддержку Эммануэлю Макрону во втором туре президентских выборов. И об этом говорилось в письме, направленном Макрону от имени сопредседателей этой организации Мурада Папазяна и Ара Тораняна.

Но почему же не Марин Ле Пен, ведь она недавно заявила, что Карабаху лучше быть в составе Армении? Однако для армян Франции важнее были не слова, а действия. К примеру, главный редактор издающейся во Франции армянской газеты «Нор Ярадж» Жирайр Чолакеан до второго тура заявил, что из двух кандидатов для армян предпочтительнее выглядит Макрон. Именно он по случаю дня памяти жертв «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши – ред.) 24 апреля посетил памятник Комитаса в сквере Канады в Париже, возложил цветы и отдал дань уважения жертвам «геноцида». Ле Пен этого не сделала.

Чолакеан отметил, что Эммануель Макрон дал несколько важных обещаний армянам. «В частности, он обещал поддержать создание армянских центров. Сейчас проходят первые контакты Комитета по координации армянских организаций с Макроном, чтобы можно было ознакомить его с армянскими проблемами и выработать некий план».

О том, что армяне Франции поддерживают кандидатуру основателя движения «Вперед» Эммануэля Макрона заявлял и председатель комиссии «Ай дата» («Армянского вопроса») во Франции Арут Мартиросян. По его словам, понятно, что из двух кандидатов, прошедших во второй тур, более проармянскую политику может проводить именно Макрон.

Но стоит ли Азербайджану огорчаться? Вряд ли. Во Франции по определению нет и не было не проармянских политических деятелей, уж слишком сильна роль армянской диаспоры в этой стране.

Избрание Макрона, системного государственного деятеля, не готового к резким шагам, означает, что у Азербайджана есть внятный и готовый к дискуссиям собеседник. Да, это самый молодой лидер Франции, ему исполнится только 40 лет в этом году, но он прагматик, известен как сторонник сохранения и усиления Евросоюза. С ним можно общаться, можно прогнозировать его дальнейшие шаги и можно договариваться.