О разоблаченной группе офицеров Азербайджана – агентах армянской разведки

«Вербовка, создание разведывательной сети – это, так скажем, нормальное явление среди воюющих друг с другом стран. И очень хорошо, что вражескую сеть удалось выявить в прифронтовой зоне». Об этом haqqin.az заявил эксперт в сфере безопасности Ильхам Исмаил, комментируя совместное заявление Генпрокуратуры, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана, в котором сообщалось, что группа лиц, исходя из материальных интересов, совершили предательство в отношении Азербайджана.

По словам Исмаила, создание разведывательной сети из числа военных и гражданских лиц дело не одного месяца и даже года. «Это длительный процесс. Очевидно, этих людей завербовали при прежнем руководстве МНБ и Минобороны».

Эксперт уверен, что в таких случаях вражеская спецслужба использует не только материальную заинтересованность, но и компромат. «В начале людей подкупили, затем это использовали в качестве компромата для того, что они привлекли к разведывательной работе других людей. И так по цепочке. Компроматом служит не коррупция или что-то подобное, а само сотрудничество с вражеской разведкой», - говорит эксперт

По его мнению, основной задачей разоблаченной группы была даже не диверсия, а разведка. «Сбор информации о военном потенциале азербайджанской армии, обстановке, настроениях, стратегических объектах в прифронтовой зоне, военной технике, позиции войск и т.д. При этом, любая разведывательная информация может быть использована для диверсии», - говорит он.

По словам Ильхама Исмаила, ранее во время крупных международных мероприятий в Азербайджане – Евровидения, европейских игр и т.д. диверсий армянских спецслужб не было, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что уже тогда шпионская сеть действовала. «Поэтому ее основной миссией скорее всего был сбор разведданных. Я сам родом из Тертерского районе, где была выявлена эта группа. Население, не уступившее неприятелю ни пяди земли, шокировано этим событием», - отметил он.

Эксперт считает, что разведывательная сеть из числа военных и гражданских могла быть создана и в других прифронтовых регионах - от Газахского района до Нахчывана.

«В любом районе, наряду с военными есть объекты гражданского значения, которое могут иметь так же важное военное значение в случае начала войны. В любом случае, факт раскрытия разведгруппы говорит о том, что реальная контрразведывательная работа ведется, а нашим правоохранительным структурам предстоит еще много работы», - сказал эксперт.