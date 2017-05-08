Подписаться на уведомления
 

О разоблаченной группе офицеров Азербайджана – агентах армянской разведки

Автор: Отдел информации 

«Вербовка, создание разведывательной сети – это, так скажем, нормальное явление среди воюющих друг с другом стран. И очень хорошо, что вражескую сеть удалось выявить в прифронтовой зоне». Об этом haqqin.az заявил эксперт в сфере безопасности Ильхам Исмаил, комментируя совместное заявление Генпрокуратуры, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана, в котором сообщалось, что группа лиц, исходя из материальных интересов, совершили предательство в отношении Азербайджана.

По словам Исмаила, создание разведывательной сети из числа военных и гражданских лиц дело не одного месяца и даже года. «Это длительный процесс. Очевидно, этих людей завербовали при прежнем руководстве МНБ и Минобороны».

Эксперт уверен, что в таких случаях вражеская спецслужба использует не только материальную заинтересованность, но и компромат. «В начале людей подкупили, затем это использовали в качестве компромата для того, что они привлекли к разведывательной работе других людей. И так по цепочке. Компроматом служит не коррупция или что-то подобное, а само сотрудничество с вражеской разведкой», - говорит эксперт 

По его мнению, основной задачей разоблаченной группы была даже не диверсия, а разведка. «Сбор информации о военном потенциале азербайджанской армии, обстановке, настроениях, стратегических объектах в прифронтовой зоне, военной технике, позиции войск и т.д. При этом, любая разведывательная информация может быть использована для диверсии», - говорит он.

По словам Ильхама Исмаила, ранее во время крупных международных мероприятий в Азербайджане – Евровидения, европейских игр и т.д. диверсий армянских спецслужб не было, хотя с большой долей вероятности можно предположить, что уже тогда шпионская сеть действовала. «Поэтому ее основной миссией скорее всего был сбор разведданных. Я сам родом из Тертерского районе, где была выявлена эта группа. Население, не уступившее неприятелю ни пяди земли, шокировано этим событием», - отметил он.

Эксперт считает, что разведывательная сеть из числа военных и гражданских могла быть создана и в других прифронтовых регионах - от Газахского района до Нахчывана.

«В любом районе, наряду с военными есть объекты гражданского значения, которое могут иметь так же важное военное значение в случае начала войны. В любом случае, факт раскрытия разведгруппы говорит о том, что реальная контрразведывательная работа ведется, а нашим правоохранительным структурам предстоит еще много работы», - сказал эксперт.

2005 просмотров


Старости
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Нам позвонил посол Азербайджана в Швеции: «Поверьте, мы впереди Европы всей!»
Наша погода
Сегодня 29° / 15°
9 Май 28° / 14°
10 Май 28° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Россия проиграла Макрону комментарий по горячим следам
Министр обороны Ирана пригрозил уничтожить Саудовскую Аравию
О разоблаченной группе офицеров Азербайджана – агентах армянской разведки
Радоваться или горевать? Макрон – президент Франции что для Азербайджана?
Четверть века без Шуши наши слезы
Трамп поздравил Макрона с победой
Секретный американский космолет вернулся на Землю
Столкновения протестующих с полицией в Париже
В Афганистане ликвидирован главарь ИГ
Макрон о своей победе на выборах
Двойник Джанлуки Вакки - азербайджанец Эдуард Джафаров haqqin.az из Киева
Мэр Лондона поддержал Макрона
В КНДР задержали еще одного американца
«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока» После встречи Путина и Эрдогана
Лавров: «У ОДКБ нет противников»
Чего ожидать Кавказу от нового президента Франции Комментарий эксперта
Во Франции неизвестные ограбили оружейный магазин
США проводят масштабные учения на Ближнем Востоке
В аэропорту Дели столкнулись два самолета
В Сомали ликвидировали главаря боевиков "Аш-Шабаб"
Индия решила полностью перейти на электромобили
Жан-Мари Ле Пен: «Моя дочь не подходит на роль главы государства»
Попытка терактов в Баку Комментарий по горячим следам
Лавров: "Не ждите сенсации от встречи Путина и Трампа"
«Азербайджан использует тактику молниеносных ударов» Военный эксперт о событиях в Карабахе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться