Министр обороны Ирана пригрозил уничтожить Саудовскую Аравию

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган предупредил Саудовскую Аравию, что Тегеран не тронет лишь священные для мусульман города Мекку и Медину, если Эр-Рияд будет действовать необдуманно, передает агентство Tasnim.

"Мы им советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины", — заявил Дехган, чьи слова приводит иранское агентство Tasnim.

Слова главы военного ведомства Ирана прозвучали после того, как заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман заявил, что желание Ирана "властвовать над исламским миром" является препятствием для налаживания диалога с Саудовской Аравией.

По мнению Мухаммеда бен Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии — Каабы в Мекке. "Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану", — добавил он.