Победу лидера движения «Вперед!» на президентских выборах во Франции нельзя назвать ни неожиданной, ни тяжелой. Практически с ноября, когда Эммунуэль Макрон заявил о своем участии в гонке, стало ясно, что он ворвется в число главных претендентов, его рейтинг сходу оказался в лидерском диапазоне. А уже в январе, когда скандалы придавили фаворита – республиканца Франсуа Фийона, молодой кандидат захватил лидирующие позиции и больше их не отдавал.

Его вчерашние конкуренты лишь усиливали шансы «выскочки», либо призывая своих сторонников поддержать Макрона, либо и вовсе присоединяясь к его кампании. Ничем подобным Марин Ле Пен похвастаться не могла. Больше того, долгое время считаясь лидером первого тура, она уступила ему это звание. Дальше было дело техники. И хотя прогнозы «осторожно» давали Эммануэлю Макрону преимущество минимум в двадцать процентов, финальный результат превзошел ожидания: он опередил Ле Пен на сумасшедшие тридцать процентов: 65,1% против 34,9%.

Успех молодого политика заключается в нескольких вещах, помимо собственно привлекательной и динамичной молодости, по которой Франция явно соскучилась. Он вовремя отстроился от явно тонущих социалистов, и ему повезло, что себя утопили республиканцы. Там до сих пор многие кусают локти, считая, что Ален Жюппе, экс-премьер-министр, мог легко обыграть «мальчишку», но проиграл праймериз и отказался возвращаться в гонку, когда сдулся Фийон.

Кроме того, Макрон изначально играл в антисистемного политика, изображая лидера, который бросил вызов старым игрокам французской политической сцены, в числе которых оказались как социалисты с республиканцами, так и выбитая с главной антисистемной позиции Ле Пен. Пока она пыталась подстроиться и перестроиться, и перед вторым туром даже покинула пост лидера «Национального фронта», чтобы предстать защитницей интересов всей Франции, Макрон собрал поддержку вчерашних конкурентов и сделал в позиционировании кульбит, став, по сути, главным гарантом сохранения системы перед лицом националистической угрозы.

Историки избирательных кампаний этот маневр от анисистемного центризма в системный будут еще изучать, как хорошую шахматную партию. При том, что поддержка Марин Ле Пен со стороны России, в том числе финансовая, никогда не была большим секретом для Франции, влияние российского фактора на внутренние дела тут никогда не преувеличивали. Тем удивительней, что за день до голосования Wikileaks вывалил огромное количество документов из взломанной почты сотрудников штаба Макрона.

За оставшееся время, даже если бы эти материалы содержали убийственные обличения, изменить будущий результат им бы не удалось, к тому же юристы Макрона пообещали засудить любое издание, которое бы осмелилось нарушить французское законодательство и в «день тишины» опубликовать какие-то документы и утечки.

Тут странно другое, зачем вообще понадобилось устраивать такую утечку с таким ничтожным результатом. Вышла ни много ни мало демонстрация могущества знаменитых российских хакеров. В том, что это были они, и так мало кто сомневался, а на электронных документах еще и остались следы одного из взломщиков – некоего Георгия Рошки, сотрудника российской фирмы «Эврика», выполняющей подрядные работы для Министерства обороны РФ.

Эммануэль Макрон и так обещал жесткую позицию по отношению к России, теперь ему дали дополнительные аргументы для этого. Главное, однако, для нового французского президента будет выстроить широкую внутриполитическую поддержку. Ведь его движение «Вперед!» не обладает корнями и организационной устойчивостью старых партий. Уже в июне пройдут парламентские выборы, и Макрону важно будет в результате не оказаться главой государства, подвешенным в воздухе, когда в парламенте вдруг не окажется политических сил, на которые он может положиться.

Во французской политической системе сильный премьер, опираясь на большинство в парламенте, может легко отодвинуть президента на вторые роли. Возможно, для начала головокружительной политической карьеры на позиции главы государства Эммануэль Макрон может согласиться и на такую позицию, чтобы, набравшись опыта, побороться за позицию сильного президента. Но нельзя исключать, что он попытается решить эту задачу сразу. Этот парень, кажется, ничего не боится и уверен в своих силах. И пока никто не убедил его в обратном.