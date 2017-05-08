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Голосовали не за Макрона, а против Марин Ле Пен комментарий эксперта

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Элита Франции, все общины, собрались вокруг Эммануэля Макрона. Но голосовали все-таки скорее не за него, а против Марин Ле Пен». Об этом в беседе с haqqin.az заявил политолог, франковед, к.и.н., доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Игорь Игнатченко.

По словам эксперта, исход второго тура голосования был предрешен и это подтверждали прогнозы. «Повторился сценарий 2002 года, когда во второй тур выборов прошел Жан-Мари Ле Пен, но французская элита его не допустила к власти. Повторюсь, избиратели голосовали не за Макрона, а именно против Марин Ле Пен. Это так называемое протестное голосование. И Эммануэль Макрон, в том числе и поэтому, не будет пользоваться поддержкой населения Франции», - отметил франковед.

Есть и еще один нюанс: явка на выборах. «Фактически треть избирателей объявила бойкот и Макрон, и Ле Пен», говорит эксперт.

Что касается итогов выборов для Европы, то Макрон, конечно же, сторонник европейского пути.

«Но поможет ли его избрание Европейскому союзу? Это большой вопрос. Скорее всего, Макрон станет слабым президентом, как Франсуа Олланд. Однако предполагая кто будет новым президентом, французские элиты и диаспоры консолидировались вокруг Макрона, рассчитывая на какие-то дивиденды в будущем».

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