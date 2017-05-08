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Российские корабли приблизились к берегам Латвии

 

Латвия заявила, что к ее границам приблизились три российских корабля. Об этом национальные вооруженные силы страны сообщили в своем твиттере.

«В водах эксклюзивной экономической зоны Латвии в четырех милях от территориальных вод зафиксированы корветы Liven 551, «Серпухов 603» и «Моршанск 824»,— говорится в сообщении.

В апреле национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что возле латвийской границы была идентифицирована российская подлодка класса «Кило».

В январе в Латвии также заявили о прохождении военного корабля России вблизи границ страны.

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