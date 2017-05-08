Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил IV Всемирный конгресс гагаузов, прошедший 5 и 6 мая в Комрате, столице АТО Гагаузия в составе Молдовы. Автономия с населением около 160 тысяч человек является основной территорией компактного проживания этого тюркского этноса. В целом по всему миру, как сообщили в ходе Конгресса, численность гагаузского народа достигает миллиона. Накануне визита в Гагаузию Бинали Йылдырым провел ряд встреч на высшем уровне в Кишиневе, где потребовал от властей Молдовы не оказывать в дальнейшем пособничества террористам.

Впервые за четвертьвековую историю дипломатических отношений между Турцией и Молдовой турецкий премьер-министр посетил эту маленькую постсоветскую республику в центре Европы. Собственно, изначально здесь ждали президента Реджепа Тайи Эрдогана и, собственно, не столько в Молдове, сколько в Гагаузской автономии, где 5 и 6 мая 2017 года состоялся IV Всемирный конгресс гагаузов.

Кое-кто из молдавских аналитиков еще за месяц до конгресса предсказывал: Эрдоган не приедет. В качестве аргументов приводился факт напряженных взаимоотношений турецкого руководства с европейской бюрократией при проевропейской и антироссийской официальной позиции правящей политической структуры в Молдове. Как в воду глядел! Эрдоган действительно не приехал – согласно протокольному пояснению, вследствие плотности рабочего графика.

Президент Молдовы Игорь Додон предлагал даже башкану Гагаузии Ирине Влах перенести Конгресс на более удобное для турецкого президента время. Да еще апрельские снегопады нанесли немалый ущерб стране, а Гагаузия пострадала особо – подсчитанные убытки перевалили за 46 миллионов леев (более 2 миллионов долларов). Однако Конгресс, который переносили и с 2015 на 2016 год, и затем на 2017, прошел в назначенные сроки при участии турецкого премьера Бинали Йылдырыма.

IV Всемирный конгресс гагаузов открылся в пятницу, 5 мая, избранием координационного совета в количестве 15 человек. К торжественному открытию гагаузский башкан Ирина Влах подготовила сюрприз – особые паспорта почетных граждан Гагаузии. На Конгрессе была представлена Конституция Молдовы в гагаузском переводе вместе с предложением «включить гагаузский язык в Европейскую хартию региональных языков». Местные музыканты впервые исполнили гимн Всемирного конгресса гагаузов.

На следующий день в знак благодарности премьер-министру Бинали Йылдырыму присвоили в гагаузском университете звание «Doctor honoris causa», и он объявил, что «здесь будет построен большой образовательный комплекс». Кроме того, в Комрате будет построен крупный экоотель, турецкие вложения в который составят 2 миллиона долларов. В закладке первого камня участвовал лично премьер Турции в компании молдавского коллеги Павла Филипа и башкана Ирины Влах.

Как уточнил Бинали Йылдырым, турецкие инвестиции достигли в Молдове цифры 300 миллионов долларов, и Гагаузии оказывается особое внимание и поддержка в развитии различных сфер жизни автономии. Так, в апреле, когда автономию постигли бедствия и разрушения вследствие внезапных снегопадов, премьер-министр Турции обещал предоставить финансовую помощь для преодоления негативных последствий. Во время официальной части брифинга Ирина Влах, выражая благодарность дружественной стране, сказала: «Все эти 24 года мы не были одни. Мы ощущали поддержку Турции, благодаря чему в Гагаузии было реализовано много проектов».

Слова дружбы и сожаление о собственном отсутствии передал президент Эрдоган в послании Конгрессу, зачитанном послом Турецкой республики Хулуси Кылычем. Во время выступлений первых лиц молдавского и турецкого государств не раз прозвучало имя девятого президента Турции Сулеймана Демиреля, которому принадлежит заслуга не только в налаживании гагаузско-турецкой дружбы, но и в создании самого автономно-территориального объединения при кризисных обстоятельствах 90-х годов, едва не обернувшихся вооруженным конфликтом с Кишиневом.

Не преминул отметить это и глава Республики Молдова Игорь Додон, сказавший также в своем выступлении: «Спустя 25 лет мы говорим и о том, что, к сожалению, не в полном объеме исполняется закон об особом правовом статусе Гагаузии. В качестве президента я сделаю все, чтобы законодательные инициативы, разработанные межпарламентской комиссией, были приняты в срочном порядке». Премьер-министр Бинали Йылдырым поэтично назвал гагаузский народ мостом дружбы между Турцией и Молдовой: «И этот мост не из камня или кирпича, он состоит из наших душ».

Кстати, по приезду в Комрат глава турецкого кабмина сделал неожиданную остановку на улице города и прошел квартал пешком, пожимая руки и обмениваясь приветственными репликами со встреченными прохожими, до места официальной встречи с гагаузским руководством. А приехал он из молдавской столицы, где накануне у него тоже была весьма насыщенная программа.

Турецкая делегация включала и ряд парламентариев, в том числе, председателя фракции президентской Партии справедливости и развития Мехмета Мехди Экера. Он подписал с лидером молдавской Партии социалистов (тоже президентской) Зинаидой Гречаной договор о сотрудничестве. Турецкие гости поучаствовали в бизнес-форуме и в открытии комплекса посольства Турции в Кишиневе. Бинали Йылдырым встретился с президентом Игорем Додоном и с премьером Молдовы Павлом Филипом, который позже рапортовал о предоставлении помощи в размере 100 тысяч евро от турецкой стороны на преодоление последствий апрельских снегопадов.

На совместной пресс-конференции, подводя итоги кишиневских мероприятий, премьер-министр Турции потребовал закрыть сеть учебных заведений «Orizont», состоящую из четырех молдо-турецких лицеев. Бинали Йылдырым мотивировал требование тем, что они входят в террористическую структуру исламского проповедника Фатхуллаха Гюлена, обвиняемого турецкими властями в организации госпереворота годичной давности. Как известно, его общественное движение «Хизмет» активно проявляет себя в сфере образования, и под таким патронатом в более чем 140 странах действует около полутора тысяч школ.

Молдавский премьер Павел Филип уклончиво сообщил о затронутом в ходе переговоров вопросе «некоторых лицеев» и сослался на «свое правовое поле» Молдовы. Однако он предпочел иные акценты. «Турция входит в число первых стран, которые сделали значительные инвестиции в Молдове с момента объявления независимости», - подчеркнул глава кабмина важность стратегического партнерства двух стран.