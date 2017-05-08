Почему в сборной Азербайджана семь иностранцев и один местный?

Сборная Азербайджана по борьбе завершила свое выступление на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде. Турнир закрывали борцы греко-римского стиля. К сожалению, азербайджанским классикам не удалось завоевать ни одной медали. Это было первое соревнование после назначения на должность главного тренера сборной турка Шабана Доната, заменившего Акифа Алиева. И получилось оно провальным.

Медали для сборной Азербайджана на Евро добывали вольники и вольницы. Женская команда выиграла золото и две бронзы. В шестой раз на высшую ступень европейского пьедестала поднялась Мария Стадник (48 кг). Третьи места заняли Алена Колесник (55 кг) и Татьяна Омельченко (60 кг). В командном зачете женская сборная Азербайджана заняла второе место, набрав 45 очков. Больше только у России, набравшей 55 очков.

Еще больше порадовала мужская сборная по вольной борьбе, которую, в отличие от «греко-римлян», возглавляет местный специалист – Фирдовси Умудов. Выступая не основным составом, команда завоевала пять медалей - золото, три серебра и бронзу. Награду высшей пробы добыл Георгий Эдишерашвили (57 кг). Серебряные медали в активе Мурада Сулейманова (74 кг), Александра Гостиева (86 кг) и Джамаледдина Магомедова (125 кг). Бронза у Руслана Дибиргаджиева (70 кг). С 57 очками мужская сборная, как и женская, заняла 2-е место, отстав от сильной сборной России лишь на 5 очков.

Больше пяти медалей на чемпионате Европы азербайджанские вольники в последний раз завоевывали в 2009 году в Вильнюсе. Поэтому выступление резервистов в Сербии можно назвать весьма удачным.

Понятно, что основную ставку тренерский штаб во главе с Умудовым делает на домашнюю Исламиаду. Борцовский турнир вольников стартует 19 мая. Итоговый состав будет объявлен в ближайшие дни.

Возвращаясь же к прошедшему чемпионату Европы, стоит сказать, что многих азербайджанских любителей спорта неприятно удивило то, что среди восьми вольников, отправившихся в Сербию, семеро - натурализованные спортсмены. Даже с учетом того, что на Евро поехали не первые номера, присутствие лишь одного доморощенного спортсмена явно озадачивало.

Впрочем, есть и иное мнение. Можно вечно спорить о том, сколько иностранцев должно быть в сборных Азербайджана по различным видам спорта, в том числе и в родной для нас борьбе. Но понятно, что тренерский штаб отдает предпочтение тем, кто сильнее на данный момент. Тренер – не враг себе, чтобы оставлять за бортом крупного турнира более сильного спортсмена. Если в Сербию отправились семеро легионеров, то, видимо, они и являются сегодня вторыми номерами сборной с учетом того, что лидеры готовились к Исламиаде.

И если раньше, когда главным тренером азербайджанских вольников был дагестанец Сайпулла Абсаидов, предположения, что он тянет в сборную Азербайджана своих земляков, еще можно было как-то принять, то сейчас, при руководстве азербайджанского наставника, подобного рода претензии понять сложно.

Работа любого тренера оценивается по результатам, которые показывают его подопечные. И руководству, и болельщикам нужны медали. В такой ситуации тренер, даже если он изначально отдает предпочтение доморощенным спортсменам, не может вопреки честной конкуренции взять на крупный турнир менее подготовленного борца только потому, что он родился в Азербайджане, а его прямой конкурент – нет. К тому же это не совсем профессионально: раз уж иностранный борец привлечен в сборную Азербайджана, то он должен быть в равных условиях с местными кадрами. Только при таком подходе можно добиться общего прогресса.

Те, кто критикуют тренерский штаб сборной Азербайджана за избыток легионеров, самыми первыми возмущаются в случае неудачи доморощенных спортсменов. «Зачем вы взяли на чемпионат этого борца? Он же пока не готов!» - негодуют они, хотя сами же до этого предлагали отдавать предпочтение местным.

Да, увы, «наши» порой проигрывают конкуренцию натурализованным спортсменам. Почему? Это вопрос к обществам и клубам, в которых они тренируются, и, конечно, к самим борцам. С другой стороны, ведь и легионеры приглашаются в Азербайджан вовсе не слабые. Выиграть у них конкуренцию непросто. Это удается только тем, кто постоянно работает над собой, не расслабляется после успехов и полученных призовых.

На чемпионате Европы в Нови-Саде порадовал 20-летний Мурад Сулейманов – тот самый единственный местный вольник в национальной команде. В полуфинале он победил россиянина, и хотя в решающей схватке первого для себя взрослого чемпионата Европы Мурад проиграл, в целом он оставил очень благоприятное впечатление. На Сулейманова возлагаются большие надежды с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио.

«Мы хорошо выступили на чемпионате Европы, - заявил после соревнований Ф.Умудов. – После Кубка мира смогли удачно выступить и в Сербии. Я учел, что после Евро команду ждет важнейшее соревнование – Исламиада. Поэтому поделил состав. Людям, которые не особо разбираются в спорте, моя тактика не понравилась. Но мы – профессионалы, в отличие от них, и должны думать не только о сегодняшнем дне. У нас подрастает талантливая молодежь. Мы на правильном пути, что и доказали своими результатами на чемпионате Европы».