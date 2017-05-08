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Путин поздравил своего экс-начальника – резидента КГБ в ГДР фото

 

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева - резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене. Глава России поздравил своего бывшего руководителя с 90-летним юбилеем, передает ТАСС.

Путин приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха").

Президент РФ тепло поздравил экс-резидента с юбилеем, а также с наступающим Днем Победы. Глава государства предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Согласно информации на официальном сайте Кремля, Путин работал в ГДР в 1985-1990 годах по линии внешней разведки. Он проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет Путин был повышен в звании до подполковника и в должности - с позиции старшего оперуполномоченного сначала до помощника начальника отдела, а затем и до старшего помощника.

Сам президент России в книге "От первого лица" вспоминает, что в ГДР работа у него шла хорошо. "Это была работа по линии политической разведки: получение информации о политических деятелях, о планах потенциального противника", - вспоминал он.

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