В первом матче футбольного турнира сборная Марокко обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0.

Марокканцы стали лидерами группы.

* * *10:30

Сегодня в 10:30 футбольным матчем между сборными Саудовской Аравии и Марокко в Азербайджане начались 4-е Игры исламской солидарности. Игра проходит на стадионе «АЗАЛ Арена» в Шувелане. Команды выступают в группе «А».

В 12:30 на «Баил Арене» в рамках группы «В» встретятся Алжир и Турция. Их соперники по группе – Палестина и Оман – проведут свой матч на «АЗАЛ Арене» в 16:30.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе «А», на свою первую игру выйдет в 18:30. Соперником будет команда Камеруна.

Напомним, в футбольном турнире выступают сборные не старше 23 лет. При этом каждая команда имела право заявить трех футболистов старше этого возраста. В сборной Азербайджана это Рашад Садигов, Руслан Абышев и Агабала Рамазанов.

Полный состав сборной Азербайджана: Мегсед Исаев, Руслан Абышев, Рахиль Мамедов, Фахмин Мурадбейли (все – «Нефтчи»), Мирабдулла Аббасов, Юсиф Набиев, Тарлан Ахмедли, Азер Салахлы («Сумгаит»), Шахруддин Магомедалиев, Эльшан Абдуллаев, Махир Мадатов, Джошгун Диниев, Агабала Рамазанов («Карабах»), Рашад Садигов, Теллур Муталлимов, Эльвин Джамалов («Габала»), Вугар Мустафаев, Адиль Нагиев, Садиг Гулиев («Зиря»), Азад Керимов, Орхан Алиев («Кяпяз»), Эмиль Балаев («Сабаил») и Эльнур Джафаров («Дугополье», Хорватия).

11 мая Азербайджан сыграет с Саудовской Аравией, 15 мая – с Марокко.

По две лучшие команды из групп «А» и «B» выйдут в полуфинал.

Как известно, церемония открытия Исламиады состоится 12 мая. Однако соревнования по гандболу и волейболу, как и футбольные, начнутся раньше этого срока.