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Южная Корея усилила боеготовность

 

Официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн заявил, что армия страны принимает повышенные меры безопасности в связи с намеченными на завтра выборами президента, сообщает Росбалт.

Южнокорейские военные опасаются очередных провокаций со стороны КНДР. В последние месяцы армия была вынуждена принимать повышенные меры боеготовности с учетом резко возросшей активности северного соседа.

«Мы сохраняем нынешний уровень обороны», — сказал Сан Гюн. По его словам, Северная Корея в этот период может провести новые пуски баллистических ракет или осуществить ядерное испытание.

Спикер сообщил также, что победивший кандидат возьмет на себя руководство обороной страны, «как только будет избран».

«По этому процессу, думаю, в случае необходимости будут проведены консультации с избранным президентом страны», — сказал он.

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