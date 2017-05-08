По случаю 72-й годовщины со Дня Победы над фашизмом NIKOIL | Bank оказал финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны – членам Общественного объединения участников Ленинградской блокады (ныне — Санкт-Петербург), пережившим страшные 900 дней блокады города. Встреча проходила за традиционным праздничным обедом.

А сотрудники Ленкоранского филиала банка поздравили с наступающим праздником ветерана ВОВ Дашдамира Пашаева, 1925 года рождения. Дашдамир муаллим был призван на фронт в 1943 году и прошел свой боевой путь от белорусского фронта до Берлина.

Напомним, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 300 тыс. до 1,5 млн человек, только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% скончались от голода.

Также следует отметить, что с 1941 по 1945 год в ряды советской армии были призваны около 600 000 азербайджанцев, почти половина из которых погибла на фронте.

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