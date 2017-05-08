Покушение на лидера донецких сепаратистов

Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в Донецкой области незадолго до проезда кортежа главы «ДНР» Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж Александра Захарченко.

Официальной версией взрывов власти назвали теракт.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт. В районе города Шахтерск, недалеко от которого прогремели взрывы, действует оперативный штаб.