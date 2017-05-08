Елизавета Вторая за рулем Jaguar

Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулем автомобиля Jaguar в то время, как она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке, передает Лайф.

Елизавета была в синей шляпке и в костюме под цвет головного убора.

Примечательно, что британский монарх — единственный человек в стране, которому не нужно водительское удостоверение, чтобы сесть за руль.

Елизавета Вторая, которой сейчас 91 год, хорошо известна своей любовью к автомобилям. Она регулярно водит машину во время поездок на церковные службы.

Британский монарх научилась водить во время Второй мировой войны, когда служила механиком в Женском вспомогательном территориальном корпусе.