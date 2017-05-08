В связи с 94-летием общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана совершила восхождение на «Пик Гейдара», сообщает отдел по связям с общественностью СГБ.

Вначале мероприятия участники восхождения посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, где почтили память общенационального лидера и возложили цветы к его могиле.

Затем они отправились на территорию Шахдагского национального парка и начали восхождение на «Пик Гейдара», расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря и носящий имя великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Восхождение продолжилось на склоне массива Гызыл Гая, где был разбит лагерь.

Несмотря на нестабильные погодные условия, мороз и снегопад, участники восхождения в полном составе 6 мая достигли вершины «Пика Гейдара», где почтили память общенационального лидера и водрузили Государственный флаг Азербайджана.