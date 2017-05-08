Подписаться на уведомления
 

ASAN открывает новые комплексы

 

В текущем году в Мингячевире и Губе приступят к работе региональные комплексы ASAN Həyat, а в Шеки и Имишли начнется строительство двух новых комплексов. Об этом говорится в статье председателя Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при президенте Азербайджана Инама Керимова, опубликованной в газете «Азербайджан».

Председатель госагентства отметил, что до конца года планируется открытие третьего центра ASAN Kommunal, напомнив, что сейчас в республике функционируют 11 центров Службы ASAN.

Инам Керимов добавил, что в центрах ASAN десять государственных органов, а также ряд частных компаний оказывают гражданам свыше 230 услуг. Более того, в центре ASAN Kommunal, который приступил к работе в декабре 2016 года, оказывается 45 видов коммунальных услуг ПО «Азеригаз», ОАО «Азерсу» и «Азеришыг».

В регионах, где еще не созданы центры ASAN, услуги гражданам оказываются с помощью 10 автобусов и поезда ASAN.

«За все время деятельности центров Службы ASAN зарегистрировано свыше 14 миллионов обращений граждан», - говорится в статье.

Инам Керимов подчеркнул, что ряд международных организаций и экспертов оценивает деятельность Службы ASAN в качестве передового опыта, и созданная в Азербайджане модель уже применяется во многих странах.

По его словам, с целью формирования нового поколения госслужащих свыше 10 тысяч представителей молодежи добровольно присоединились к деятельности Службы ASAN, 700 из которых обеспечены работой посредством портала ASAN kadr.

1679 просмотров


Старости
Попытка терактов в Баку
Попытка терактов в Баку Комментарий по горячим следам
Наша погода
Сегодня 30° / 16°
9 Май 27° / 14°
10 Май 27° / 17°
11 Май 22° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Сураханском районе Баку ограничат движение
Обама призвал Конгресс США защитить Obamacare
Азербайджан призвал международное сообщество надавить на Армению
В Париже массовые аресты протестующих
В Баку установится почти летняя погода
«Снесли наш дом, уничтожили стройматериалы, повесили долг на 3 миллиона» Предприниматели обратились к президенту
Путин поздравил Макрона с победой
В Сумгаите повесился 76-летний старик
У бывшего члена избирательной комиссии украли десятки тысяч манатов
Тысячи полицейских проводят спецоперацию в Турции
ASAN открывает новые комплексы
Макрон первой посетит Германию
Восхождение группы сотрудников СГБ на «Пик Гейдара» фото
Елизавета Вторая за рулем Jaguar
Покушение на лидера донецких сепаратистов
NIKOIL | Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной войны фото
Южная Корея усилила боеготовность
Жителя Гянджи избили и выбросили в канал
Израильские спутники заметили в Сирии российский А-50
В Азербайджане началась Исламиада обновлено
Офицеры Минобороны Армении избили полицейских
К берегам Турции прибило ящики с затонувшего российского корабля
В Чикаго расстреляли траурную церемонию: есть убитые и раненые
Натовский «Весенний шторм» начался в Эстонии
Путин поздравил своего экс-начальника – резидента КГБ в ГДР фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться