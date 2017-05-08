У бывшего члена избирательной комиссии украли десятки тысяч манатов

В Масаллинском районе из дома бывшего члена окружной избирательной комиссии (ОИК) №70 Абульфаза Шахмарова похитили 50 тысяч манатов и 20 тысяч долларов, сообщает Report.
Ведется расследование.
В Масаллинском районе из дома бывшего члена окружной избирательной комиссии (ОИК) №70 Абульфаза Шахмарова похитили 50 тысяч манатов и 20 тысяч долларов, сообщает Report.
Ведется расследование.
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