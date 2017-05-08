В Сумгаите повесился 76-летний старик

В Сумгаите произошло самоубийство. Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории жилого массива «Гурд дереси».
Проживавший там Джамаладдин Гянджалиев (1941 г.р.) покончил жизнь самоубийством.
В Сумгаите произошло самоубийство. Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории жилого массива «Гурд дереси».
Проживавший там Джамаладдин Гянджалиев (1941 г.р.) покончил жизнь самоубийством.
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