Скандал вокруг недостроенного, а затем и вовсе снесенного жилого здания, которое компания Svit House возводила рядом с Центром Гейдара Алиева, никак не завершится. В настоящее время Svit House судится с азербайджанским представительством турецкой компании İlk İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim.

Руководство Svit House обратилось к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой помочь разрешить ситуацию, из-за которой компания понесла серьезный финансовый ущерб и не может выполнить свои обязательства перед гражданами, внесшими плату за квартиры в строившемся доме. В частности, после сноса недостроенного здания у компании возникли налоговые задолженности в общей сложности на три миллиона манатов, и налоговые органы возбудили против нее дело.

Письмо руководства компании, копия которого отправлена в редакцию haqqin.az, начинается следующими словами:

«Господин президент! Развитие предпринимательства в нашей стране стало неотделимой частью экономической политики общенационального лидера Гейдара Алиева. Как пример государственной поддержки, оказываемой вами для развития предпринимательства, в своем выступлении на конференции, посвященной итогам исполнения «Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», вы подчеркнули: «Для развития предпринимательства есть сильная политическая воля. Поддержка, оказываемая предпринимателям на высоком уровне, конечно же, воодушевляет их и устраняет проблемы, с которыми они порой сталкиваются. Пока такие проблемы есть: бюрократия, определенные препоны, необоснованное вмешательство в их дела. Поддержка, оказываемая президентом развитию предпринимательства, предпринимателям, также служит улучшению бизнес-среды для них. Для меня нет никакой разницы между частной и государственной компаниями. Обе они – азербайджанские компании, обе работают в Азербайджане, трудятся во имя Азербайджана. Поэтому внимание, уделяемое частным и государственным компаниям, должно быть одинаковым, и я считаю, что мы добиваемся этого».

Далее в обращении отмечается, что ООО Svit House, опираясь на помощь государства и его законы, хотело внести свой вклад в улучшение жилищных условий граждан и начало возводить многоэтажное жилое здание по адресу: Наримановский район, ул. Г.Гадирбековой, 5. Был заключен договор с сотнями граждан, которые хотели приобрести квартиры и в качестве первоначального взноса заплатили компании в общей сумме свыше миллиона манатов.

Руководство компании подчеркивает, что желающие приобрести квартиры в новом доме внесли первоначальные взносы только после того, как убедились в качестве двух многоэтажных домов, построенных Svit House на той же территории ранее. На возведение этих двух зданий от Главного управления по архитектуре и градостроительству ИВ Баку сначала было получено разрешение в устной форме, а через некоторое время все подтверждалось официальными документами.

«В этот раз также Главное управление по архитектуре и градостроительству ИВ Баку дало нам устное разрешение на строительство нового многоэтажного здания, заверив, что все документы в официальном порядке будут представлены компании позже», - говорится в обращении.

Поскольку подобная практика уже была опробована, Svit House спокойно приступила к строительству и в короткие сроки завершила автомобильную парковку под будущим зданием. Затем были возведены четыре этажа самого жилого дома. Были вложены солидные средства, в том числе и непредвиденные, поскольку на месте строительства скапливались грунтовые воды, что было необходимо ликвидировать.

Однако на этом этапе строительства официальные представители ИВ Наримановского района и другие чиновники прибыли на объект и потребовали «временно приостановить» строительные работы. Свое требование они обосновывали тем, что на данном участке нужно провести работы по озеленению, а проект строящегося здания необходимо привести в соответствие с общей концепцией территории, на которой расположен Центр Гейдара Алиева.

Таким образом строительство было приостановлено, а территория перешла под контроль частной охранной компании. Поскольку «приостановка» затянулась, руководство компании предприняло переговоры с чиновниками, но безрезультатно. Наконец в августе 2016 года на территорию стройки подогнали строительную технику и принялись сносить недостроенное здание. Как оказалось, снос производила турецкая компания. Сделано это было без предупреждения и настолько спешно, что руководство Svit House не успело вывезти стройматериалы, которые хранились на парковке здания. В итоге стройматериалы на общую сумму 400 тысяч манатов были уничтожены.

«На наши многократные обращения за компенсацией вложенных гражданами и компанией в строительство объекта средств в ИВ Баку и ИВ Наримановского района в устной форме отвечали, что беспокоиться нам не о чем и что соответствующие госструктуры уже определяют размер компенсации, которая в скором времени будет полностью выплачена», - говорится в обращении к президенту страны.

Руководство Svit House также отмечает, что неоднократно проводило переговоры с ИВ Наримановского района. В неофициальных разговорах чиновники объясняли, что строительство здания велось на законных основаниях, однако решение о сносе было принято в рамках «государственного проекта», и уверяли, что в ближайшее время компании и гражданам будет выплачена компенсация.

Однако до сих пор компания не получила ни денег, ни каких-либо компромиссных вариантов для выхода из сложившейся ситуации. Кроме того, из-за всего произошедшего у компании возник трехмиллионный долг перед Минналогов. Все бухгалтерские документы были изъяты налоговиками для расследования.

«Переговоры по решению финансовых трудностей, с которыми столкнулась наша компания, попытки частичного погашения налоговой задолженности при единовременной выплате в 400 тысяч манатов результатов не дали. Граждане, внесшие первоначальный взнос, справедливо обращаются в суды с требованием к компании возместить средства. А Министерство налогов, исходя из требований закона, требует полностью погасить налог на добавленную стоимость», - отмечается в обращении.

В то же время компания вынуждена вести судебную тяжбу с азербайджанским представительством турецкой компании, которая требует за снос здания компенсацию в размере 5,4 миллиона манатов.

В результате создавшегося положения Svit House пришлось прибегнуть к увольнениям сотрудников, а сама компания находится на грани банкротства.

«Нас как руководство компании возмущает снос объекта без какого-либо предупреждения, отказ выплатить компенсацию и игнорирование чиновниками наших обращений. Соответствующие госструктуры также предпочитают молчать о проблеме, словно ее и нет. Нам не предлагают никакого компромиссного варианта для выхода из сложившейся ситуации. Отсутствие собственных возможностей для решения проблемы, игнорирование ее соответствующими госструктурами вынудили нас напрямую обратиться к Вам.

Господин президент, мы верим, что Ваше вмешательство и личный контроль будут способствовать восстановлению справедливости и скорейшему решению проблемы», - говорится в обращении, направленном главе государства.