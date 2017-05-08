В Баку установится почти летняя погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В отдельных местах слабый туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет на умеренный северо-западный.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 26-31 градус тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление поднимется с 752 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первую половину дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, которые в отдельных местах могут принять интенсивный характер. Утром местами туман. Днем скорость западного ветра усилится.
Ночью температура воздуха 12-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 14-19 градусов тепла.