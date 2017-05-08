В Париже массовые аресты протестующих

Более 140 участников манифестаций задержаны в Париже в ходе столкновений с полицией после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одержал Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Le Parisien, девять участников демонстраций были арестованы.

Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, после того как толпа стала кидать в их сторону бутылки.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. По итогам обработки всех бюллетеней основателю движения «Вперед!» Эммануэлю Макрону отдали голоса 20,5 млн (65,82%) избирателей. Его соперница от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,4 млн (34,18%) голосов.