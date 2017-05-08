Азербайджан призвал международное сообщество надавить на Армению

Официальный Баку заинтересован в скорейшем мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и призывает международное сообщество оказать давление на Ереван с целью принуждения его к миру, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана по случаю 25-летней годовщины оккупации Арменией города Шуша.

«Азербайджан, выполняя свои обязательства в соответствии с международным правом, призывает международное сообщество оказать серьезное политико-дипломатическое давление на Армению и принудить ее к миру с тем, чтобы она положила конец оккупации, вывела свои войска с азербайджанских территорий и предприняла конструктивные шаги в переговорах», - сказано в документе.

МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку является самой заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и обеспечении продолжительного мира в регионе.

«В случае, если переговоры не приведут к окончанию оккупации Арменией азербайджанских территорий, Азербайджан оставляет за собой право обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности в рамках общепризнанных на международном уровне границ, как это отмечено в Уставе ООН», - подчеркивает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.