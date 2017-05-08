В Сураханском районе Баку ограничат движение

На территории от Сураханской дорожной развязки до Сураханского круга в поселке Ени Гюнешли Сураханского района (часть улицы Этибара Бекирова) в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в понедельник.

Движение будет ограничено на отрезках дороги, где ведутся ремонтные работы. На остальных участках движение будет открыто.

В этой связи ОАО обратилось с просьбой к водителям проявлять осторожность при движении по этой автомобильной дороге в ночное время суток и пользоваться альтернативными путями во избежание пробок.