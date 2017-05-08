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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

 

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительном послании президента России подчеркивается, что День Победы - священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", - говорится в сообщении.

Владимир Путин "особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма".

Глава Российского государства выразил уверенность, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзнического партнерства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности".

"Владимир Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни", - говорится в сообщении пресс-службы.

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