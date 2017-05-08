Минналогов перевыполнило план

За первые четыре месяца 2017 года азербайджанские налогоплательщики выплатили в госбюджет 2 млрд 256 млн 748 тысяч манатов, сообщили haqqin.az в Министерстве налогов Азербайджана.

Таким образом, прогноз Минналогов на этот период выполнен на 106%.