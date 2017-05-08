Олланд передаст Макрону полномочия 14 мая

Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что передача полномочий избранному президенту, лидеру движения "Вперед!" Эммануэлю Макрону пройдет 14 мая, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.
Мандат Олланда истекает 14 мая в полночь.
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).