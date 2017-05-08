Закир Гасанов отправился в Стамбул

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
З.Гасанов примет участие в проходящей в Турции Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
З.Гасанов примет участие в проходящей в Турции Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017.
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