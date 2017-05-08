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ЮНЕСКО: «Угроза экстремизма в Азербайджане сведена к нулю» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Ни одно государство не в состоянии в одиночку предотвратить проникновение в страну экстремистских идей и вербовку террористов через социальные сети. Об этом haqqin.az сообщил руководитель Секции коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

При этом, по его словам, государства могут работать с руководством соцсетей в плане предотвращения пропаганды насилия и экстремизма.

«Администрация таких сетей, как фейсбук, твиттер и др., уже осознала свою корпоративную ответственность за распространение экстремизма. Только в 2015 году после обращения ЮНЕСКО администрация твиттера закрыла 365 тысяч аккаунтов экстремистов. Но это не означает победу над экстремизмом в сети, так как создаются новые аккаунты и сообщества, пропагандирующие эти идеи», — заявил Радойков.

Эксперт рассказал, что вначале руководство фейсбука категорически отказывалось закрывать сообщества и страницы экстремистского характера. Но потом, осознав масштабы угрозы, согласилось почистить сеть.

Касаясь ситуации в Азербайджане, Радойков сказал, что угроза распространения экстремизма в стране практически сведена к нулю.

«Питательной почвой для террористических организаций служит безграмотность, дискриминация, маргинализированные слои населения и не востребованная обществом молодежь. Когда какая-то часть населения подвергается сегрегации, она начинает искать новые пути построения своей жизни и потому становится потенциальной жертвой террористов.

Азербайджан осуществляет большую работу в сферах образования, спорта, культуры, и все это не оставляет места для экстремизма в сознании молодежи. Это эффективная политика предотвращения радикализации азербайджанского общества. Борьба с экстремизмом — это борьба за сердца и умы молодых людей. Мы вместе выиграем эту борьбу», — сказал он.

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