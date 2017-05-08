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Мубариз Гурбанлы: «Я сказал послу США, если бы у Азербайджана была атомная бомба…»

 

«В открытии новых технологий доля мусульманских стран составляет 1%. В мусульманских странах уровень образования тоже низкий». Как передает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, 50% населения в мусульманских странах необразованно: «Находясь в некоторых мусульманских странах, становишься свидетелем необразованности и невежества. Наша страна с этой точки зрения развита и отличается от других мусульманских стран».

Председатель госкомитета затронул и экономическую свободу в Азербайджане: «Экономическая свобода  залог развития. Если хотите развиваться  дайте свободу. Очень часто Государственный таможенный комитет присылает к нам книги. Мы даем отзыв. Естественно, это верный шаг. Часто нам говорят: зачем вы ограничиваете книги в эпоху интернета?! Все равно эти книги найдут в сети. Мы же говорим: если так, давайте в кинотеатрах показывать все фильмы. Естественно, показ всех фильмов в кинотеатрах невозможен. Мы не можем пропустить все книги в Азербайджан».

М.Гурбанлы обнародовал детали разговора с послом США в Азербайджане: «Во время одной из моих встреч с послом США он спросил: зачем вы так ограничиваете книги? У нас есть некоторые группы, которые искажают христианство. Мы дали им свободу, пусть делают, что хотят. Я же ответил: если бы у нас, как и у вас, были атомная бомба и деньги, мы поступили бы, как вы. Мы расположены в таком регионе, где может быть столкновение с религиозной и геополитической точек зрения».

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