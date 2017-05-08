Под мостом в Агджабеди нашли противотанковую мину

В Агджабединском районе обнаружена противотанковая мина. Как передает карабахское бюро Report, сброшенная армянами в реку Гаргар 62-миллиметровая противотанковая мина была обнаружена местными жителями под автомобильным мостом над рекой на территории села Муганлы.

О находке местные жители сообщили в службу 102 Министерства внутренних дел.

На территорию были привлечены сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На данный момент сотрудники ANAMA готовятся к обезвреживанию мины.