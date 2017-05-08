В Гахе накрыли наркоплантацию

В Гахе задержаны трое мужчин, занимавшихся выращиванием наркосодержащих растений. Как передает Report, сотрудники отделения полиции Гахского района провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и сдачу следствию лиц, занимающихся выращиванием на территории района наркосодержащих растений.

В лесной зоне на территории села Алибейли сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты выращенные жителем села Алмалы Гахского района Сулейманом Иса оглу Сулеймановым, жителями балакенского села Махамалар Исой Ислам оглу Мурадовым и Абдуллой Магомед оглу Османовым 130 кустов конопли.

При осмотре сумки Исы Мурадова обнаружено 0,92 г, а в его кармане 7,30 г высушенной марихуаны. У Абдуллы Османова обнаружен и изъят кастет.

Из предварительных показаний задержанных стало известно, что кусты конопли были посажены ими неделю назад.

Отметим, что Абдулла Османов и Сулейман Сулейманов были ранее судимы.

Все трое задержаны.

Факт расследуется отделением полиции Гахского района.