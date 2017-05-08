«Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, зачем все это нужно и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор и что такое такт, и, представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал: «Вы совершенно правы, Федя».

Это из «Сказки о Тройке» братьев Стругацких. Подозреваю, что приблизительно такие же эмоции испытает российский общественно-политический деятель и политолог Александр Дугин, если не побрезгует ознакомиться с реакцией на его визит в Азербайджан армянских СМИ. С тем, как мне кажется, отличием, что Дугин вряд ли согласится признать правоту ереванских борзописцев. По причине крайне низкого интеллектуального и нравственного содержания того, что сейчас в отношении него звучит в Армении, не думаю, чтобы он в лице авторов подобной писанины увидел достойных себе оппонентов.

Итак, что же пишут в армянских СМИ? Начать, видимо, надо с Первого информационного (1in.am), выдавшего статью под названием «Бакинские вояжи очередного «друга» Армении». Это, можно сказать, самая мягкая форма выражения недовольства самим фактом визита в Баку господина Дугина. К примеру, вояж, собственно, был один, да и в друзья к Армении Александр Дугин никогда не набивался. Но это так - штришки, демонстрирующие тем не менее полнейшее непонимание армянской стороной нынешних реалий и тенденций.

Там продолжают верить в собственную значимость и незаменимость не только для России, но и для всего мира. Чего стоят хотя бы рассуждения на полном серьезе о том, что должны будут сделать во благо Армении очередные президенты США, Франции, России и вообще всех стран мира! В этом ракурсе Александру Дугину априори была уготована участь человека, на которого с армянской стороны будет опрокинут ушат грязи. Собственно, то же ждет любого, кто скажет нечто, не вписывающееся в армянский образ мышления.

Его специфичность обнаруживается хотя бы по такой фразе, озвученной одним армянским изданием в рамках попытки осмысления итогов визита Дугина в Баку.

«А он, по сути, косвенно подтвердил, что у Армении были бы территориальные потери, если бы в 2013 году она не подвергла молниеносным изменениям свою внешнюю политику, то есть не стала бы членом Таможенного союза или ЕАЭС. Армения поддалась на шантаж России и временно сохранила статус-кво в вопросе Карабаха, а Украина, по сути, потеряла Крым и восточные районы, потому что, согласно формулировке Дугина, имела «плохие отношения» с Россией», - пишет ереванский журналист.

Радует, что он и сам признает временный характер карабахского статус-кво. Официальный Ереван не в состоянии осознать очевидное - неизбежность возвращения оккупированных районов законному владельцу как первый шаг на пути к мирному урегулированию конфликта. Не может, ибо нынешнее руководство Армении – вчерашние сепаратисты и бандиты, которые пришли к власти на крови азербайджанского и армянского народов. Все они - политические банкроты, которым просто нечего поставить себе в заслугу перед Арменией, превращении ее в процветающее государство.

Сегодня для всего мира неоспоримый факт, что уровень жизни на оккупированных территориях намного ниже того, что был в период, когда НКАО входила в состав Азербайджана, не говоря уже о том, что по уровню экономического развития Азербайджан во много раз превосходит Армению. Это очевидная для любого политика и экономиста истина, которую никак не может открыто признать официальный Ереван, но зато уже признают армянские СМИ.

Правда, в откровенно специфической манере, пытаясь связать оккупацию азербайджанских земель с членством страны в ТС и ЕАЭС. Еще более смешной выглядит попытка как-то увязать согласие на членство Армении в этих союзах, которое великодушно «дал» президент Армении Серж Саргсян, с нынешним визитом в Баку Дугина. Хорошо еще что в ереванских СМИ не написали, что это Дугин заставил Саргсяна согласиться на вступление в ТС и ЕАЭС. Хотя и без того попытка запоздалой героизации того, что многие армянские же СМИ называют откровенным провалом и предательством Саргсяна, выглядит забавно.

И не только это. «Сейчас Москва устами Дугина предлагает Баку торг, который предполагает возвращение пяти прилегающих к Карабаху районов в обмен на евразийскую интеграцию Азербайджана или присутствие российских миротворцев в регион», - домысливает за Дугина и за официальный Баку ереванский вольнодумец. Верным в его растянутом предложение является всего одно слово – «возвращение».

Да, Армении придется вернуть Азербайджану все оккупированные территории. Но Дугин в Баку вовсе не увязывал этот неизбежный процесс с евразийской интеграцией нашей страны. По словам российского политолога, «если в скором времени сторонам удастся договориться о возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов, это станет очень важным моментом в российско-азербайджанском сотрудничестве». Где тут сказано про то, о чем пишет армянский журналист-фантаст? Где и когда официальные Баку и Москва ставили знак равенства между этими вопросами?! Не было такого, нет и быть не может. Ибо это два совершенно не связанных друг с другом процесса.

Что особо обидно Армении, так это то, что решение карабахского вопроса уже идет не по тому сценарию, о котором там мечтали. Но тут все вопросы не к нам и не к Дугину, а к официальному Еревану, который до последнего пытается убедить общественность своей страны в том, что статус-кво будет сохранен и далее.

Но любая ложь опровергается суровой действительностью. И не только в политике. Вспомним, как до апрельских боев в прошлом году активно слагался миф о непроходимости «линии Оганяна» и непобедимости армянской армии. Чем все кончилось? В очень короткие сроки армянская армия понесла большие потери, нашей стороной был захвачен ряд стратегически важных высот. А главное – стало очевидно, что азербайджанская армия способна решить любые поставленные перед ней задачи. Это реальность. И вовсе не Дугин в ней виноват.

Как не виноват он и в том, что в Азербайджане, в отличие от Армении, прекрасно себя чувствуют русские и русскоязычные граждане страны. Не виноват российский политолог и в том, что Армении просто нечего предложить миру, тогда как Азербайджан является очень важным игроком в мире и ведущим государством региона. И совершенно прав Дугин, говоря, что президент Азербайджана Ильхам Алиев все больше и больше выступает как активный субъект международной политики в сложнейших вопросах, затрагивающих российские интересы.

Но ведь это не свалилось на нас с неба. Это итог грамотной внешней политики руководства нашего государства. И не Дугин виноват в том, что у руля Армении находятся совсем уж случайные люди.

Не виноваты в этом и Владимир Жириновский, и Владимир Соловьев, и Киселев на которых, как сейчас на Дугина, напали в армянских в СМИ. Это ведь не они в Ереване российский флаг сжигали. Это не они довели Армению до такого состояния. А упущение Азербайджана лишь в том, что раньше не позвали их в страну. Теперь пригласили. Они все увидели своими глазами. И все честно озвучили. К страшному недовольству армянской стороны, которая до сих пор считает, что все ей чем-то обязаны.