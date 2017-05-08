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В Испании надувной замок убил ребенка

 

В ресторане Caldes de Malavella в испанской Жироне рухнул надувной замок, в котором играли дети, передает издание Pais.

Инцидент обернулся трагедией — детей отбросило на расстояние от 10 до 20 метров, в результате чего погибла девятилетняя девочка. Ребенок умер уже в реанимации больницы Барселоны, куда ее доставили вертолетом скорой помощи. В крайне тяжелом состоянии до сих пор находится девочка шести лет. Еще пятеро детей в возрасте от 2 до 11 лет получили различные травмы и находятся в местной больнице.

«Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает», — заявил представитель больницы Vall dʼHebron в Жироне.

Известно, что замок достигал 40 метров в высоту, причины его падения выясняются. Надувное сооружение было установлено на улице у открытой площадки ресторана. Вероятно, замок был ненадежно закреплен и силой ветра оказался отброшен в сторону деревьев.

Место происшествия оцеплено. Десятки спасателей отделяют от деревьев остатки конструкции замка.

Соболезнования семье погибшей девочки в Twitter выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон.

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