Сотни водителей уже оштрафованы за въезд на желтые полосы

Более 700 водителей оштрафованы за выезд на желтые полосы, предназначенные для транспорта, задействованного в Играх исламской солидарности. Как передает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

«Если по краям дорожной полосы есть желтые линии, на эту полосу въезжать нельзя. Данное правило распространяется на все 24 часа в сутках. Лого «Баку-2017» может и не быть нарисовано на асфальте, главное, что есть дорожный знак и желтые полосы. Сотрудники дорожной полиции постоянно следят за ситуацией на дорогах», — заявил Кямран Алиев.

Как известно, штраф за данное нарушение составляет 40 манатов. Правило будет действовать до 25 мая.