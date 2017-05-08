Азербайджан подписал договор с Курдистаном

В столице Иракского Курдистана Эрбиле завершилась туристическая выставка «Ближний Восток-2017», в которой в числе прочих приняли участие и представители турсектора Азербайджана, сообщают СМИ Курдистана. Как говорится в сообщении, Азербайджан подписал с Курдистаном договор о туристическом взаимодействии.

Согласно информации, в ходе выставки были подписаны 230 соглашений с компаниями из Азербайджана, Армении, Украины, Белоруссии, Великобритании и стран региона. При этом названия азербайджанских компаний, принимавших участие в выставке и подписавших новые договора, не указываются.

Выступая на выставке, премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что его правительство намерено развивать туризм в Курдистане и направит на эти цели 100 миллионов долларов.

По его словам, в прошлом году Курдистан посетили 1,6 миллиона туристов, большинство из которых являются гражданами стран региона.