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Какие дороги закроют на время Исламиады

Автор: Отдел информации 

В дни церемоний открытия и закрытия Игр исламской солидарности, 12 и 22 мая, после обеда в Баку будут полностью закрыты проспект Гейдара Алиева (от отеля Excelsior до Сабунчинского круга) и проспект Нефтяников (от площади Азнефть до улицы Юсифа Сафарова).

Добраться до Олимпийского стадиона болельщики смогут на метро и экспресс-автобусах, назначенных Бакинским транспортным агентством. 12 мая экспресс-автобусы будут работать с 18:00 до 20:30. На них можно будет сесть около станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев».

В день закрытия график работы – с 17:00 до 20:30. После завершения церемоний на этих же автобусах можно будет добраться до вышеотмеченных станций метро.

Метрополитен будет работать в усиленном режиме. На ближайшую к Олимпийскому стадиону станцию «Кероглу» поезда будут подъезжать с интервалом в две минуты.

Обладатели билетов смогут бесплатно воспользоваться экспресс-автобусами и метро.

Подъехать к стадиону на такси и личном авто будет невозможно – места для парковки вокруг арены не предусмотрены.

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