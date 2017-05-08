В конце прошлой недели в Гейчае, славящемся своими гранатовыми плантациями, состоялся очередной ежегодный Праздник граната, который вылился в большой спортивный праздник. 6 мая в районном центре впервые в рамках турнира «Кубок граната» прошли соревнования по рукопашному бою и боям без правил с участием знаменитых профессиональных бойцов.

Турнир был организован клубом AzNar имени Теймура Ахмедова и проходил на городском стадионе Гейчая. Выступившие на открытии состязаний президент Федерации кикбоксинга Азербайджана депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев и первый заместитель главы ИВ района Икрам Велиев особо подчеркнули, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию спорта и проведению в стране крупных международных спортивных соревнований.

Вместе с тем спортивные чиновники высоко оценили деятельность Федерации спортивных боевых единоборств Азербайджана и спортивного клуба AzNar, которая осуществляется при финансовой поддержке ЗАО AzNar, а также успехи азербайджанских спортсменов.

Азербайджанский профессиональный боец К-1, чемпион мира Забит Самедов по прозвищу «Маугли» пожелал всем участникам турнира успехов и отметил, что соревнования организованы на высоком уровне. А Икрам Велиев вручил премию «Дружба и меценатство» Исполнительной власти Гейчая проживающему в России азербайджанскому предпринимателю, владельцу ЗАО AzNar Фархаду Ахмедову за его поддержку развитию различных областей и вклад в финансирование гуманитарных проектов в Азербайджане, а также за открытие новых рабочих мест.

После концертной программы был дан старт турниру «Кубок граната» с призовым фондом в 18 тысяч манатов. 12 профессиональных бойцов провели шесть боев без правил на рингах, установленных на стадионе. После двухраундовых боев победителями стали призеры чемпионатов Азербайджана и международных соревнований Эмин Гусейнов в весовой категории 59 кг, Новруз Новрузов (61 кг), Фуад Алиев (66 кг), Тахмаз Ализаде (80 кг), Сабухи Гасанов (84 кг) и Заур Абдулгадиров (100 кг). Победителям были вручены дипломы и денежные призы. За соревнованиями следили свыше пяти тысяч любителей спорта.

7 мая жители Гейчая стали свидетелями еще одного спортивного праздника. Недавно созданная в районе футбольная команда AzNar провела матч с командой Slavyan, которая принимает участие в соревнованиях любительской лиги Бакинского славянского университета. Матч прошел на городском стадионе Гейчая. Среди семи тысяч болельщиков за матчем также следили спонсор команды AzNar бывший член Совета Федерации России, предприниматель Фархад Ахмедов и представители общественности района. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу ФК AzNar.

Отметим, что ФК AzNar – первый футбольный клуб, созданный в Гейчае после восстановления независимости. В советское время команда Гейчая «Чинар» постоянно принимала участие в республиканских первенствах, однако впоследствии футбол как вид спорта в районе не развивался. Недавно по инициативе и при поддержке Фархада Ахмедова в Гейчае был создан свой футбольный клуб AzNar. Команда состоит из жителей города и сел района.

Для формирования команды были проведены несколько отборочных турниров, в которых приняли участие свыше 500 человек. Среди них были выбраны наиболее талантливые и сильные футболисты. Для тренировок футбольного клуба и учебных сборов на городском стадионе Гейчая был проведен капитальный ремонт. Перед клубом поставлена задача в короткие сроки пробиться в ряды профессионалов и принять участие в первенстве Азербайджана.

Отметим, что ранее ФК AzNar провел три встречи и одержал две победы. Ничьей завершилась встреча с любительским футбольным клубом Şıxlar из Баку. Футбольные специалисты говорят, что у ФК AzNar хорошие перспективы. Болельщики команды - жители района оказывают большую поддержку клубу, и всякий раз на матчи команды приходят тысячи почитателей этого вида спорта.