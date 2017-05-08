Иран пригрозил нанесением ударов по территории Пакистана

Иранские вооруженные силы будут наносить удары по террористам, где бы они ни находились, в том числе на территории Пакистана. Об этом новостному телеканалу IRINN заявил начальник Генштаба ВС ИРИ дивизионный генерал Мохаммад Хосейн Багери, передает ТАСС.

"Существующая ситуация является для нас полностью неприемлемой. Мы рассчитываем, что пакистанские власти возьмут границу под контроль, выдадут Ирану террористов и ликвидируют их базы. В случае продолжения нападений с пакистанской территории сокрушительным ударам будут подвергнуты укрытия и схроны террористов, где бы они ни находились", - указал иранский генерал.

Поводом для этого заявления стал недавний инцидент на ирано-пакистанской границе. 26 апреля военнослужащие пограничной службы Ирана во время патрулирования подверглись обстрелу с пакистанской территории в районе Мирджаве в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. В результате десять пограничников - два младших офицера и восемь рядовых - погибли, еще трое получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости").

Эта экстремистская организация базируется в Пакистане и совершает теракты и диверсии на юго-востоке Ирана. Она создана в 2012 году и является преемницей разгромленной иранскими силами безопасности террористической группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха").