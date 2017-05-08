Азербайджан простил испанского журналиста

Испанский журналист Рикардо Маркина Монтаньяна, чьи статьи публикуются в СМИ Аргентины и Латиноамериканского региона, обратился с письмом в Посольство Азербайджана в Аргентине, в котором попросил удалить его имя из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Как передает МИД Азербайджана, в своем письме Рикардо Маркина Монтаньяна выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны, ее законам и признанной на международном уровне неприкосновенности границ. Он отметил, что в своем репортаже, подготовленном на оккупированных территориях, также подчеркнул, что эти земли принадлежат Азербайджану.

Рикардо Маркина Монтаньяна выразил сожаление в связи с этой поездкой. Он подчеркнул, что посещение оккупированных армянами территорий Азербайджана ни в коем случае не может служить пропаганде незаконного режима, созданного на захваченных армянами азербайджанских землях.

В своем письме он также попросил прощения у правительства и народа Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

Обращение Рикардо Маркина Монтаньяна было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».