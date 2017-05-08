Лучшие гонщики мира, пилоты «Формулы-1» выразили свое восхищение самым скоростным уличным треком чемпионата - Baku City Circuit, и отметили, что с воодушевлением ждут возвращения в Баку этим летом.

В преддверии Гран-при Азербайджана операционная компания Baku City Circuit (BCC) выпустила эксклюзивный видео ролик, в котором пилоты чемпионата, а именно Валттери Боттас (команда Mercedes AMG Petronas), Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams Martini Racing), Серхио Перес (Sahara Force India), а также двукратный чемпион мира, официальный посол прошлогодней гонки в Баку Фернандо Алонсо (McLaren Honda) наряду с другими заявили свое восхищение красотой столицы Азербайджана.

Они отметили, что с нетерпением ждут возвращения в Баку, чтобы принять вызовы одной из сложных трасс календаря «Ф-1». Этим летом им предстоит испытать свои способности вождения на болидах 2017-го года с более широкими габаритами при прохождении самого узкого и извилистого участка трассы, а также 90-градусных поворотов, крутого спуска и скоростных прямых.

Серхио Перес: «Я полюбил Баку, город контрастов – историческая и современная части города сливаются воедино. Это один из прекраснейших городов, которые я посещал за свою жизнь».

Валттери Боттас: «С удовольствием вернусь в Баку, который приятно удивил меня во время первого визита в 2016 году, мне, действительно, город очень понравился.”

Фернандо Алонсо: «Я планирую наслаждаться спокойствием и дружелюбием, с которым местные люди приветствуют нас. Скорость, которую мы достигаем в Баку, не сравнима ни с каким-либо другим треком в мире».

Фелипе Масса: «Я очень рад вернуться в Баку на гонку. В прошлом году, когда мы продемонстрировали рекордно быстрый пит-стоп в Баку - менее, чем за 2 секунды, - это было действительно невероятно!»

Макс Ферстаппен: «Люди были очень милые, и весь город был таким красивым»

Ромен Грожан: «Гоночный трек в Баку оказался очень увлекательным – очень узкий в некоторых местах и очень широкий в других.»

Кевин Магнуссен: «Я думаю, что с использованием более широких болидов в этом году, экстремально узкий подъем бакинской трассы станет еще более сложным».