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Россия с Турцией и Азербайджаном, Армения в одиночестве реакция на заявление министра В.Саркисяна

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Одним из самых главных ньюсмейкеров сегодняшнего дня стал министр обороны Армении Виген Саркисян. Он дал обширное интервью агентству «Интерфакс», в котором назвал военно-политическую деятельность Анкары в Баку угрозой для Москвы. Очевидно, что в Ереване серьезно обеспокоены военно-политической осью Москва-Баку-Анкара, и пытаются вбить клин в отношения между союзниками.

«Турция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России, - заявил Саркисян. - Я понимаю, что у России с Турцией очень позитивный период развития диалога. Но я бы все же не упускал из вида такую серьезную опасность».

По словам главы оборонного ведомства Армении, Анкара также «играет негативную роль в карабахском вопросе, открыто поддерживая Баку и политически, и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов и многого другого, что сильно меняет динамику в регионе».

«Это создает очень серьезные угрозы, в том числе на южном фланге России, потому что происходит вблизи границ Дагестана», -  попытался запугать читателей Саркисян.

Обеспокоенность Армении понятна. После недавней встречи Путина и Эрдогана, которая длилась более трех часов, Россия и Турция восстановили отношения в полном формате. И ничего хорошего для Армении это не сулит. В Ереване давно обвиняют Россию в том, что она излишне тесно взаимодействует с Азербайджаном «с целью международной изоляции Армении», написало на днях издание «Лрагир».

В Ереване обратили внимание и тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пригласил его на саммит Организации черноморского экономического сотрудничества, который состоится 22 мая в Турции.

Армения также является членом ОЧЭС, однако эксперты сомневаются в том, что Серж Саргсян будет приглашен на этот форум.

«Серж Саркисян сделал ряд жестких заявлений в адрес Эрдогана после полного замораживания футбольной дипломатии. Правда, Путин и Эрдоган тоже не жаловали друг друга, но это не помешало им восстановить отношения, сохранив лицо. А вот в армяно-турецких отношениях ничего не меняется», отмечают ереванские аналитики.

Армения остается на Южном Кавказе один на один со своими проблемами, в то время как Россия, Турция и Азербайджан развивают сотрудничество. И именно поэтому армянский министр обороны Виген Саркисян попытался вбить клин между Турцией, Азербайджаном и РФ. Но вряд ли у него что-то получилось. Армения не в том положении, чтобы с ее интересами считалась Россия, и уж тем более Турция или Азербайджан.

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