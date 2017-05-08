Бои между курдами и противниками Асада

В провинции Алеппо на севере Сирии продолжаются столкновения сирийской вооруженной оппозиции и курдской "Армии революционеров", есть погибшие, сообщило курдское агентство Firat.
По сообщению агентства, ночью оппозиционеры-исламисты обстреляли город Телль-Рифат и поселок Шейх Иса в провинции Алеппо из артиллерии и минометов. Пострадали дома мирных граждан.
В ответ отряды курдской "Армии революционеров" атаковали позиции исламистов в городе Мари. Большое количество исламистов было уничтожено, сообщило агентство.