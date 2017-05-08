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Могут ли в Баку проникнуть террористы под видом туристов? haqqin.az отвечает экс-посол Салех Амр

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Лица, связанные с террористическими организациями, под видом туристов могут проникнуть в любую страну. Об этом сообщил haqqin.az завкафедрой международной политики Каирского университета, бывший посол Мухаммед Салех Амр. Так эксперт прокомментировал опасения части населения Азербайджана тем, что вместе с турпотоком с Ближнего Востока в страну могут проникнуть террористы.

«В рядах террористов в Ираке и Сирии есть европейцы, люди с Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и даже из Австралии. Очень сложно распознать в туристе скрытого террориста или человека, связанного террористическими организациями. Самое главное - это слаженная работа правоохранительных органов и участие страны в международном сотрудничестве по предупреждению и борьбе с терроризмом и экстремизмом», - заявил Амр.

По его словам, службы безопасности должны изучать информацию о террористах, которые потенциально способны приехать в страну под видом туристов. «У терроризма нет национальности или религии», - сказал он.

Отметим, что в апреле Азербайджан отменил упрощенный визовый режим для граждан Ирака, которые в прошлом году побили рекорды по числу туристов в Баку. Иракским туристам придется получать визу у себя на родине, а не на границе по прибытии в Азербайджан. Одним из объяснений подобного решения стал тот факт, что часть иракской территории контролируется ИГ.

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