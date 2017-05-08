Жириновский: «Ле Пен станет следующим президентом Франции»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что Марин Ле Пен победит во время следующих президентских выборов во Франции.

«Марин Ле Пен пять лет назад получила 17% голосов, сейчас — в два раза больше. Ее отец, которого я хорошо знаю, 15 лет назад получил только 20%», — вспомнил Жириновский.

Глава ЛДПР уверен, что Эммануэль Макрон не продержится и одного срока.

«Макрон будет выполнять роль президента, другие будут за него все делать. Только такие, как Марин Ле Пен, могли бы обеспечить Франции более достойное будущее, а так Франция будет погибать», — подчеркнул Жириновский.