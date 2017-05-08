Юнкер пригрозил прервать все переговоры с Турцией

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, если Турция пойдет на введение смертной казни, это будет равносильно завершению переговоров о ее вступлении в Евросоюз.

«Переговоры о вступлении Турции де-факто заморожены… Турция как кандидат и член Совета Европы имеет обязательство придерживаться наших основных принципов, таких, как соблюдение человеческих прав и свобод, а также верховенство права», — заявил Юнкер в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

«Если введение смертной казни окажется чем-то большим, чем просто риторика, это совершенно точно значит отречение Турции от европейской семьи. Это будет равносильно завершению переговоров», — добавил он.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.