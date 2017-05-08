В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

4 мая в суде в качестве потерпевшего с показаниями выступил руководитель Сабаильского филиала Zaminbank, где в настоящее время проходит процесс ликвидации, Рауф Гусейнов.

По его словам, в мае 2015 года ему позвонили из МНБ и пригласили в министерство.

«Сотрудник МНБ Натик Алиев встретил меня возле кафе «Султан» и через КПП министерства проводил на второй этаж здания», — отметил потерпевший.

В МНБ его обвинили в незаконных денежных переводах в Азербайджан и потребовали 100 тысяч долларов отступных. Но Р.Гусейнов заявил, что ни в чем не виноват, и отказался платить. Тогда сумма откупа была уменьшена до 50 тысяч долларов, но и на такие условия потерпевший не согласился.

«В тот день меня до вечера продержали в МНБ, отпустив уже почти ночью. Но потом Натик Алиев принялся названивать мне чуть ли не каждый день, требуя денег. Я неизменно отказывался. Ну а позже МНБ упразднили, и от меня отстали», — рассказал Р.Гусейнов.

Из ответов потерпевшего на вопросы адвокатов выяснилось, что он приходится родственником бывшему шефу МНБ Эльдару Махмудову — свояк брата Р.Гусейнова является близким родственником бывшего министра.

Обвиняемый Натик Алиев не отрицал, что по указанию Физули Алиева пригласил в МНБ Рауфа Гусейнова, которого подозревали в незаконном обналичивании денег. Однако, когда выяснилось, что Рауф Гусейнов является родственником Эльдара Махмудова, его тотчас же отпустили.

«Обвинение в том, что я требовал деньги у человека, которого отпустили по указанию руководства и который является родственником министра, — абсурд. Не требовал я от него никаких денег», — заявил обвиняемый.

Возражая ему, потерпевший пояснил, что во время одного из звонков Натика Алиева он ехал со своей женой в автомобиле и включил громкую связь. Так что и супруга слышала весь разговор и может подтвердить, что Н.Алиев требовал денег.

Затем были заслушаны показания двух потерпевших по эпизоду, связанному с потерпевшим Халаем Бейляровым, который на прошлом заседании сказал, что не считает себя потерпевшим и вообще не имеет никаких претензий к обвиняемым.

Потерпевший же Эльшан Гасанов уточнил, что его брат Сеймур был кассиром пункта обмены валюты №9 Zaminbanк. Сам он, не будучи официально работником банка, нередко помогал брату, так как хорошо разбирается в банковском деле. 9 мая 2015 года Сеймур позвонил Эльшану и сообщил, что его забрали в МНБ. Когда Э.Гасанов приехал в министерство, сотрудники МНБ допросили и его. Однако потерпевший утверждал, что человека, который допрашивал его в МНБ, среди обвиняемых нет и никого из подсудимых он не знает.

Гособвинитель напомнил потерпевшему, что в своих показаниях на следствии он называл имена обвиняемых Натика Алиева и Заура Мамедова, а также опознал фотографию Натика Алиева. Но Э.Гасанов уверял, что таких показаний не давал и не знает никого из обвиняемых.

Из показаний потерпевшего следовало, что из пункта обмена валюты были изъяты деньги, которые затем были возвращены. Однако при подсчете оказалось, что не хватает 220 тысяч долларов.

Потерпевший Сеймур Гасанов рассказал, что 9 мая 2015 года ему позвонил клиент и сообщил, что ему нужно 200 тысяч евро. Когда клиент по имени Кямран сдавал в пункте обмена доллары, туда зашли 5-6 сотрудников МНБ, которые изъяли из кассы пункта все деньги, а также забрали ноутбук и потребовали от Сеймура проехать с ними в МНБ.

«Я очень испугался. Я служил в армии, имею награду от генерала, у меня есть спортивные достижения, то есть хочу сказать, что трусом никогда не был. Однако в тот день я очень испугался. Скажу лишь, что после моего задержания за месяц поседел, несмотря на то что мне всего 28 лет», — сказал потерпевший.

По словам Сеймура Гасанова, несмотря на то, что сотрудники МНБ изъяли из кассы обменного пункта 400 тысяч манатов, они потребовали принести еще деньги. По просьбе брата Эльшана Сеймура Гасанова отпустили, с тем чтобы он принес 100 тысяч долларов.

«После разговора с сотрудником МНБ брат посоветовал, чтобы я немедленно принес требуемые 100 тысяч долларов. Я взял эти деньги у нашего клиента Анара, вернулся в МНБ и отдал их Эльшану», — сказал потерпевший.

Следует отметить, что потерпевшие ранее говорили о том, что сотрудники МНБ изъяли у них 220 тысяч долларов, включая и те 100 тысяч, которые потом принес С.Гасанов.

Отвечая на вопрос адвоката Адиля Исмаилова, Сеймур Гасанов объяснил, что они с братом занимались денежными переводами по поручению в Россию и обратно. То есть если кому-то нужно было переправить из России в Азербайджан деньги и наоборот, то необходимая сумма сразу выдавалась там или здесь. Таким образом денежный перевод удавалось осуществить без больших процентов, как это бывает при официальных почтовых переводах.

Обвиняемый Физули Алиев счел нужным отметить, что те, кто допрашивал этих потерпевших и занимался их делом, в настоящее время работают в СГБ.

В то же время судья Габиб Гасанов заявил, что некоторые приобщенные к делу записи по этому эпизоду, якобы сделанные обвиняемым Зауром Мамедовым, написаны не им.

Очередное заседание суда состоится 10 мая.