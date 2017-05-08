Турецкие рыбаки нашли ящики с российским оружием

Турецкие рыбаки в районе Карасу близ побережья провинции Сакарья нашли ящик с боеприпасами с разведывательного корабля «Лиман» ВМФ России, который затонул в Черном море 27 апреля.

Рыбаки немедленно проинформировали о своей находке местную администрацию, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что подобная находка была сделана в районе Кайнарджа, где были обнаружены еще два ящика с боеприпасами с «Лимана».

Исследовательское судно ЧФ «Лиман» столкнулось в проливе Босфор с грузовым судном под флагом Того. Получив пробоину, российский корабль затонул. Все члены экипажа были спасены. По предварительным данным, инцидент произошел из-за плохих погодных условий.