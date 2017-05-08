Меркель заступилась за своего министра обороны

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, оказавшаяся под огнем критики из-за серии скандалов в рядах Бундесвера, может быть уверена в поддержке со стороны правительства. Об этом в понедельник, 8 мая, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Kölnische Rundschau.

«Фон дер Ляйен выясняет, что произошло в рядах Вооруженных сил Германии, и я считаю правильным то, что она указывает на недочеты», — сообщила глава правительства.

Меркель добавила, что считает странным то, что в адрес главы Минобороны «звучат упреки из-за ее решительных действий».

6 мая Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов Бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген, была обнаружена витрина со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.

За три дня до этого немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим Бундесвера: он получил свидетельство беженца, а потом попытался совершить теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам.