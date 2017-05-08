В Эстонии россиянин получил тюремный срок за шпионаж‍

Суд в Таллине приговорил к пяти годам тюрьмы гражданина РФ Артема Зинченко. По версии эстонской прокуратуры, он был агентом разведки при Генштабе ВС России.

Как передает телеканал ERR, 30-летний мужчина находился в Эстонии с 2013 года, у него был вид на жительство.

«ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. С 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года он активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил за перемещениями военной техники сил обороны и ее союзников. Эти сведения он передавал сотрудникам ГРУ, в том числе во время поездок в Санкт-Петербург.

В прокуратуре Эстонии также заявили о «возросшем интересе» спецслужб РФ к гражданам Эстонии, не имеющим доступа к государственной тайне.