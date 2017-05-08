Центробанк сохранил курс маната

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 мая сохранил на уровне 1,7026 маната/$1, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Центробанке.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 мая сохранил на уровне 1,7026 маната/$1, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Центробанке.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.